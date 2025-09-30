inklusion logo Sitio accesible
¡La maldad no descansa! Y Rosario Tijeras se enfrentará a una etapa muy oscura en su vida

La oscuridad alcanza nuevamente a Rosario Tijeras cuando ella está a punto de ver una salida para ella y su hija. Las cosas se ponen cada día más fuertes para resolver su futuro.

Una nueva enemiga llegó a la vida de Rosario Tijeras y tendrá que enfrentarla con todo para buscar un nuevo futuro junto a Ruby, pero las cosas no son tan sencillas, pues tiene varios enemigos que la tienen en la mira.

