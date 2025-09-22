Teo le quita la vida a “el papi” y se corona como el nuevo jefe del barrio. ¡Esto nos espera en Rosario Tijeras 4!
Las cosas se están poniendo muy calientes en el barrio, Teo se corona como el nuevo rey y quiere crear alianzas con don Américo.
La Sirena ya no quiere tener cerca a Rosario Tijeras, pues piensa que es una maldición para todos después de haber perdido a “el papi”. Rosario trabaja en conjunto con Gel para desmantelar a don Américo y así obtener libertad, más una nueva identidad con Ruby.
