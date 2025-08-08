inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Novelas
Video

Cautiva por Amor: Resumen capítulo 65 | Honrando la memoria de Valeria, Isabel se alía con Santiago

Decepcionada, enojada y herida, Isabel (Daniela Castro) decide ayudar a Santiago (Osvaldo de León) y terminar lo que Valeria (Danka) comenzó antes de morir.

Novelas
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Isabel (Daniela Castro), cada vez menos convencida de la inocencia de Remigio (Plutarco Haza), decide aliarse con Santiago (Osvaldo de León). Así que acepta ayudar a Remigio con la única finalidad de sacar a Orellana del camino y con él sus protecciones. Durante el funeral y entierro de Valeria (Danka), Javier (Cayetano Arámburo) se presenta a lo lejos y se monta un operativo que busca capturar a Remigio.

Cautiva por Amor
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×