Cautiva por Amor: Resumen capítulo 65 | Honrando la memoria de Valeria, Isabel se alía con Santiago
Decepcionada, enojada y herida, Isabel (Daniela Castro) decide ayudar a Santiago (Osvaldo de León) y terminar lo que Valeria (Danka) comenzó antes de morir.
TV Azteca
Isabel (Daniela Castro), cada vez menos convencida de la inocencia de Remigio (Plutarco Haza), decide aliarse con Santiago (Osvaldo de León). Así que acepta ayudar a Remigio con la única finalidad de sacar a Orellana del camino y con él sus protecciones. Durante el funeral y entierro de Valeria (Danka), Javier (Cayetano Arámburo) se presenta a lo lejos y se monta un operativo que busca capturar a Remigio.
