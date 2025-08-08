Cautiva por Amor: Resumen capítulo 65 | Honrando la memoria de Valeria, Isabel se alía con Santiago

Isabel (Daniela Castro), cada vez menos convencida de la inocencia de Remigio (Plutarco Haza), decide aliarse con Santiago (Osvaldo de León). Así que acepta ayudar a Remigio con la única finalidad de sacar a Orellana del camino y con él sus protecciones. Durante el funeral y entierro de Valeria (Danka), Javier (Cayetano Arámburo) se presenta a lo lejos y se monta un operativo que busca capturar a Remigio.