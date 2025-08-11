Cautiva por Amor: Resumen capítulo 66 | Jazmín obtiene la custodia de Alma, quien le exige respuestas
Tras el cambio de juez en el caso, Jazmín (Litzy) consigue la custodia de Alma, quien se entera que Remigio (Plutarco Haza) es su padre y exige respuestas.
Remigio (Plutarco Haza) escapa, pero está acorralado. El resto de la familia intenta mantenerse segura y asimilar todo lo ocurrido mientras atraviesan el duelo por Valeria (Danka). Calixto parece seguir fiel a Remigio, en cambio a Javier (Cayetano Arámburo) todos lo abandonaron, de todas formas, se las rebusca para entrar a la hacienda para aprovisionarse de ropa y dinero, mientras amenaza a Melina (Alejandra Lazcano) y Alma. Fernando (Eric Chapa) escucha el ajetreo y se enfrenta a Javier, quien escapa tras pelear violentamente. Fernando queda muy lastimado. Jazmín (Litzy) consigue por fin los papeles que le otorgan legalidad a la custodia de su hija. Más tarde, intenta contener a Fernando, pero él está desbordado, es inevitable que Alma los escuche y descubra que Remigio no es su abuelo, sino su padre.