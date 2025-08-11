Cautiva por Amor: Resumen capítulo 66 | Jazmín obtiene la custodia de Alma, quien le exige respuestas

Remigio (Plutarco Haza) escapa, pero está acorralado. El resto de la familia intenta mantenerse segura y asimilar todo lo ocurrido mientras atraviesan el duelo por Valeria (Danka). Calixto parece seguir fiel a Remigio, en cambio a Javier (Cayetano Arámburo) todos lo abandonaron, de todas formas, se las rebusca para entrar a la hacienda para aprovisionarse de ropa y dinero, mientras amenaza a Melina (Alejandra Lazcano) y Alma. Fernando (Eric Chapa) escucha el ajetreo y se enfrenta a Javier, quien escapa tras pelear violentamente. Fernando queda muy lastimado. Jazmín (Litzy) consigue por fin los papeles que le otorgan legalidad a la custodia de su hija. Más tarde, intenta contener a Fernando, pero él está desbordado, es inevitable que Alma los escuche y descubra que Remigio no es su abuelo, sino su padre.