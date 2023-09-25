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FOTOS | Internautas critican la voz, show y físico de Paulina Rubio

Paulina Rubio es blanco de críticas por voz, vestuario y aspecto físico... ¡Internautas no perdonan y se le van con todo! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Paulina Rubio vestido.jpg
Paulina Rubio sonrisa.jpg
Paulina Rubio selfie (2).jpg
Paulina Rubio selfie.jpg
Paulina Rubio sombrero.jpg
Paulina Rubio saxofon.jpg
Paulina Rubio saltando en la playa.jpg
Paulina Rubio rock.jpg
Paulina Rubio riendo.jpg
Paulina Rubio programa.jpg
Paulina Rubio premios.jpg
Paulina Rubio lago.jpg
Paulina Rubio leyendo.jpg
Paulina Rubio haciendo un corazón.jpg
Paulina Rubio en yate.jpg
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