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FOTOS |Acusan a Peso Pluma de drogarse en pleno concierto

En redes sociales está circulando un video en el que se observa al cantante bélico ir atrás del escenario, beber y agacharse a una mesa... ¡Lo acusan de drogarse! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Peso Pluma y Gera mx.jpg
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Peso Pluma posando.jpg
Peso Pluma foto.jpg
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Peso Pluma champagne.jpg
Peso Pluma cantando.jpg
Peso Pluma cantando en concierto con Becky.jpg
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Peso Pluma alfombra roja music awards.jpg
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