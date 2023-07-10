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FOTOS | Shakira es tema superado para Piqué, ¡hasta hace bromas sobre las crisis de pareja!

El exfutbolista Gerard Piqué dejó en claro que jamás voltea a ver el pasado, ¿lanzó una pedrada a Shakira? Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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