¿Qué fue de Stephanie, la niña de Lazy Town? Esta es su desgarradora historia

Han pasado poco más de dos décadas desde que Stephanie de LazyTown conquistó a los más pequeños y galardonó los televisores de toda una generación. No obstante, su historia no siempre ha sido llena de color, como se mostraba en el programa, pues, aunque decidido salir del ojo público y mantenerse fuera de los reflectores televisivos, su carrera se ha visto manchada por supuestos rumores de adicciones y polémicas, los cuales no fueron verdad.

Una infancia marcada por LazyTown

Stephanie es quizá uno de los personajes infantiles más emblemáticos de principios del 2000, con su característico cabello rosado, su atuendo a juego y sonrisa contagiosa y sobre todo un gran entusiasmo por promover una vida activa, causó diversas reacciones su repentina desaparición, por lo que muchos fans se han preguntado que ha sido de la joven actriz

¿Quién es la actriz detrás de Stephanie?

En un principio el papel fue interpretado por Julianna Rose Mauriello en las temporadas 1 y 2 (y algunos especiales) del programa. Luego fue reemplazada por Chloe Lang, para las temporadas posteriores por motivos de juventud en el personaje.

¿Por qué Julianna dejó de ser Stephanie?

De acuerdo con lo que se ha señalado Julianna, ya era mayor a la edad del personaje al que interpretaba, lo que generaba incoherencia al representar a una niña de 8 años, lo que provocó que la actriz decidiera salir del proyecto, dedicando su tiempo a otras disciplinas y participaciones en musicales como Gypsy y A Tree Grows in Brooklyn, manteniendo su formación en danza y hasta se ha mencionado que ejerce como terapeuta ocupacional.

¿Y ahora qué es de la actriz?

Actualmente, Julianna Rose Mauriello está fuera del primer plano televisivo, pero su historia ha tomado relevancia en redes, donde se le ha señalado de haber padecido de problemas relacionados a la prostitución y vinculándola con drogas y polémicas. No obstante, esto no se ha confirmado, pues la actriz se ha mantenido activa en redes sociales, y sigue vinculada al mundo del arte a través de la danza y la gimnasia, impartiendo incultos cursos o talleres.

Es importante señalar que Stephanie, ya no se encuentra en la televisión infantil como antes, pero su legado ha continuado, pues Julianna, dejó de interpretar al personaje hace años, se ha dedicado a otras pasiones como la danza y la terapéutica, y vive una vida más privada, lejos del ojo público.