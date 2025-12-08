Alicia Villarreal lanza inesperado mensaje sobre su hija Melenie Carmona
Alicia Villarreal, al final de una presentación, solicita que ya no ataquen a su hija Melenie Carmona por los comentarios que hizo en redes sociales
Alicia Villarreal en la última semana se ha visto envuelta en la polémica, desde que su hija habló abiertamente sobre su distanciamiento con su mamá, situación que generó muchas críticas hacia ella, una lluvia de comentarios que se hicieron notar en las redes sociales.
Ante los hechos, la cantante solicitó que ya no ataquen a Melenie Carmona, una petición que fue grabada por miles de asistentes durante una presentación. Para que sepas todo el chisme, te explicaremos qué fue lo que pasó y lo que comentó la artista.
¿Qué pasó con Alicia Villarreal?
Recientemente, Alicia Villarreal se ha encargado de dominar los titulares por diversas situaciones. En los últimos días fue entre su hija, Melenie Carmona, y ella, situación que le ha provocado a la joven miles de comentarios que desaprueban sus acciones.
Ante eso, la cantante mexicana se encontraba realizando un concierto en Morelia; al terminar la presentación, solicitó a los asistentes que ya no ataquen a Melenie, explicando que es una joven que no ha vivido lo mismo que ella, por lo que todavía tiene que aprender más. Hechos que fueron grabados y subidos a TikTok.
Por último, detalló que al ver esta ola de críticas, a ella también le duele ver que su hija esté atravesando esa etapa, por lo que le pidió respeto a todos los presentes. Además, otro punto importante que declaró fue cuando explicó que toda su vida se la ha pasado trabajando para su familia.
¿Por qué se peleó Melenie Carmona con Alicia Villarreal?
No olvidemos que Melenie Carmona, durante una transmisión en vivo, detalló que estaba distanciada de su mamá, Alicia Villarreal, además de explicar que no estaba de acuerdo con su nueva relación con Cibad Hernández. También resaltó que cuando la cantante se divorció de Cruz Martínez, fue un proceso difícil para ella y su familia.
Ante esa declaración, generó una ola de hate al respecto hacia la hija de la cantante, siendo fuertemente criticada al respecto, donde el padre de la joven, Arturo Carmona, tuvo que interceder para defenderla. Por esa razón, la artista mexicana solicitó a sus fans que ya no ataquen en redes sociales.
