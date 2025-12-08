Sergio Mayer Mori se rehúsa a atender otras estaciones de La Granja VIP: “Voy a encargarme de los caballos”

Todo parece indicar que la distribución de tareas al interior de La Granja VIP no fue bien vista por los granjeros, pero especialmente por los aliados de Alfredo Adame, pues luego de que Eleazar Gómez cuestionara el rápido desempeño de sus compañeros , ahora fue Sergio Mayer Mori quien parece que desacatará las órdenes del nuevo y último Capataz.

Luego de que Mayer Mori fuera asignado solamente por este día a las caballerizas para que auxiliara a Eleazar con la encomienda de que atenderá a los cerditos a partir de mañana, Sergio aprovechó un momento de tranquilidad para mandar un mensaje en el que afirmó que no hará dicha actividad.

Tras estar de acuerdo en la propuesta de que cada quien se hiciera de comer, a diferencia de Kim Shantal , el ex Capataz dijo que él continuará haciendo lo que le toca y que no hará labores de limpieza ni estará en el chiquero con los puerquitos.

Aunque afirmó que lleva casi dos meses viendo por los caballos porque nadie más lo sabe hacer, pese a que todos tomaron la misma clase, se comprometió con quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show a que estarán "bien atendidos, bien cuidados, bien alimentados y bien amados".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.