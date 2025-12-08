Ideas de platillos veganos para Navidad. ¡Fáciles y económicos!

¿Tendrás una cena de Navidad con tus amigos veganos, o simplemente quieres hacer platillos navideños que no tengan productos de origen animal? Hay muchísimas ideas fáciles y sencillas para que te consientas en estas fechas y comer delicioso, pero sano.

Tenemos varias alternativas para que hagas unas recetas auténticas, pero a la vez tradicionales de las fiestas decembrinas, con ingredientes básicos que puedes tener en tu cocina o muy fáciles de encontrar en el súper más cercano. Aquí tienes un listado de platillos completos, entrada, plato fuerte, hasta, guarniciones y exquisitos postres .

Platillos veganos sencillos para la cena de Navidad

Entradas veganas

Hummus tradicional

Paté vegano de pimientos

Bolitas de pizza veganas

Tofu con salsa de setas

Rollitos de pepino con patés vegetales

Tempura de verduras

Plato Fuerte vegano

Pastel de legumbres

Tofu con coliflor

Berenjenas a la parmesana

Curry de platano y calabaza

Tarta de papas

Calabazas rellenas al horno

Rissoto de calabaza

Pimientos rellenos de trigo

Lasagna vegana



Guarniciones veganas

Salteado de coles de bruselas

Espárragos blancos en vinagreta

Coles de bruselas al horno

Coliflor a la cúrcuma

Rollitos de calabacin adobados

Brochetas de tofu y piña

Ensalada clásica navideña



Postres veganos

Turrón de chocolate con frutos rojos

Brownie vegano con almendras

Galletas de avena y coco

Pana Cotta de frutos rojos

Flan de mandarina

Tamales de papas adobadas

¿Cómo adornar la mesa para la cena de Navidad?

La opción más clásica es colocar un camino de mesa con temática de Navidad , ya sea con estampado de flor de Noche buena o la figura que más te guste. También puedes poner velas de distintos tamaños para tener un toque de luz que contraste con los colores.

¿Te gustan las flores o la vegetación seca? Otra idea muy bella es decorar tu mesa con tu tipo de flores favoritas o, si lo deseas, con algunas hojas secas que dan un toque de otoño.

Recuerda que puedes combinar varios colores que vayan con el estilo navideño, por ejemplo, dorado con rojo o plateado con verde, los cuales le darán un aspecto elegante y clásico a tu mesa.