Ideas de platillos veganos para Navidad. ¡Fáciles y económicos!
¿Eres vegano y no tienes ni idea de qué cocinar en Navidad? ¡No te preocupes! Aquí tenemos unas ideas sencillas para que tu cena quede deliciosa.
¿Tendrás una cena de Navidad con tus amigos veganos, o simplemente quieres hacer platillos navideños que no tengan productos de origen animal? Hay muchísimas ideas fáciles y sencillas para que te consientas en estas fechas y comer delicioso, pero sano.
Tenemos varias alternativas para que hagas unas recetas auténticas, pero a la vez tradicionales de las fiestas decembrinas, con ingredientes básicos que puedes tener en tu cocina o muy fáciles de encontrar en el súper más cercano. Aquí tienes un listado de platillos completos, entrada, plato fuerte, hasta, guarniciones y exquisitos postres .
Platillos veganos sencillos para la cena de Navidad
Entradas veganas
- Hummus tradicional
- Paté vegano de pimientos
- Bolitas de pizza veganas
- Tofu con salsa de setas
- Rollitos de pepino con patés vegetales
- Tempura de verduras
Plato Fuerte vegano
- Pastel de legumbres
- Tofu con coliflor
- Berenjenas a la parmesana
- Curry de platano y calabaza
- Tarta de papas
- Calabazas rellenas al horno
- Rissoto de calabaza
- Pimientos rellenos de trigo
- Lasagna vegana
Guarniciones veganas
- Salteado de coles de bruselas
- Espárragos blancos en vinagreta
- Coles de bruselas al horno
- Coliflor a la cúrcuma
- Rollitos de calabacin adobados
- Brochetas de tofu y piña
- Ensalada clásica navideña
Postres veganos
- Turrón de chocolate con frutos rojos
- Brownie vegano con almendras
- Galletas de avena y coco
- Pana Cotta de frutos rojos
- Flan de mandarina
- Tamales de papas adobadas
¿Cómo adornar la mesa para la cena de Navidad?
La opción más clásica es colocar un camino de mesa con temática de Navidad , ya sea con estampado de flor de Noche buena o la figura que más te guste. También puedes poner velas de distintos tamaños para tener un toque de luz que contraste con los colores.
¿Te gustan las flores o la vegetación seca? Otra idea muy bella es decorar tu mesa con tu tipo de flores favoritas o, si lo deseas, con algunas hojas secas que dan un toque de otoño.
Recuerda que puedes combinar varios colores que vayan con el estilo navideño, por ejemplo, dorado con rojo o plateado con verde, los cuales le darán un aspecto elegante y clásico a tu mesa.