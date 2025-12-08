Pavo a la naranja: la receta navideña fácil, elegante y llena de sabor que nunca falla

Si estás buscando cómo hacer recetas fáciles navideñas para estas fiestas, te recomendamos el delicioso pavo a la naranja y, si quieres que este te quede jugoso, dorado y con ese saborcito cítrico que encanta, llegaste al lugar correcto. Esta receta es una de las más buscadas en diciembre por una razón: combina sencillez, aroma y una presentación digna de una cena elegante. Aquí te explico de forma clara cómo prepararlo, cuánto tiempo debe hornearse según su peso y los trucos que usan quienes nunca fallan en la cocina navideña.

Pavo a la naranja para Navidad: receta fácil, jugosa y con sabor espectacular

Ingredientes para un pavo perfecto (Para un pavo de 4–6 kg):



1 pavo descongelado

2 tazas de jugo de naranja natural

Ralladura de 2 naranjas

½ taza de mantequilla derretida

4 dientes de ajo picados

2 cucharadas de miel o azúcar mascabado

1 cucharada de romero

1 cucharada de tomillo

Sal y pimienta al gusto

Naranjas en rodajas para decorar

Opcional: vino blanco, canela o clavo para un toque más festivo

Cómo hacer pavo a la naranja paso a paso

A continuación te presentamos paso a paso lo que debes hacer para preparar este delicioso manjar:



Prepara la marinada mezclando jugo de naranja , mantequilla, ajo, miel, romero, tomillo, sal y pimienta.

, mantequilla, ajo, miel, romero, tomillo, sal y pimienta. Unta el pavo por dentro y por fuera, incluyendo debajo de la piel, para que quede extra jugoso.

Marina al menos 4 horas (si puedes, toda la noche).

(si puedes, toda la noche). Coloca el pavo en una charola, cúbrelo con aluminio y hornea a 180°C.

Tiempo orientativo: 30 minutos por cada kilo.

Retira el aluminio en la última hora y glasea con la marinada cada 20 minutos para que tome color dorado y brillante.

Deja reposar 20 minutos antes de cortar.

Tips para que quede realmente jugoso

Recuerda que hay que tener paciencia y seguir los siguientes tips para sacar lo mejor de esta receta:



Inyectar jugo de naranja con un poco de vino blanco ayuda muchísimo.

ayuda muchísimo. No te saltes el reposo final; es clave para mantener los jugos dentro.

Si el pavo empieza a dorar demasiado, vuelve a cubrir con aluminio ligeramente.

¿Con qué acompañar el pavo a la naranja?

Sabemos que a veces también es difícil pensar con qué acompañar este tipo de manjares que no se comen todos los días, por eso te dejamos aquí algunas sugerencias deliciosas para que prepares un manjar:



Puré de papa cremoso

Arroz navideño

Ensalada de manzana o col morada

Pan artesanal o bolillos doraditos

También te puede interesar: Eduin Caz rompe una pantalla durante su concierto en Colombia y luego se disculpa: “Mándenme a dónde deposito”