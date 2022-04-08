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FOTOS | ¿Quién es Alex Hoyer, novio de Danna Paola? ¡Te lo presentamos!

Alex Hoyer confirmó que tiene una relación sentimental con Danna Paola. Pero, ¿quién es él? Te contamos en fotos los detalles.

Por: TV Azteca

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