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FOTOS | ¡Ellos son los participantes de "Quiero Cantar" temporada 2!

La segunda temporada de “Quiero Cantar” ya comenzó y conocimos a la primera mitad de participantes, ¡te los presentamos!

Por: TV Azteca

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