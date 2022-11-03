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FOTOS | ¡Espantan en la casa de Salma Hayek! Ha vivido experiencias paranormales.

Como en una película de terror... La actriz mexicana confesó algunos sucesos que han pasado en su casa. ¡Qué miedo! Te contamos.

Por: TV Azteca

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