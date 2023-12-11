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FOTOS | ¿Quién es Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gomez?

Selena Gomez ya tiene novio y es nada más y nada menos que un productor ha trabajado con artistas como Britney Spears, Maroon 5 y Katy Perry. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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