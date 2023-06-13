Sergio Sepúlveda nos contó todo de su nuevo canal en Internet.

El foro de Ventaneando se vistió de gala este martes 13 de junio con la presencia de Sergio Sepúlveda, quien decidió expandir sus horizontes y abrir su canal de YouTube donde presentará “Cartas de papá”, el cual se estrena hoy y de eso nos habló en exclusiva.

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¿Cómo inició su proyecto? Sergio Sepúlveda contó que hace poco más de 13 años llegó su hijo Franco a la pancita de su esposa, fue gracias a esto que él comenzó a escribir cartas como “una forma de catarsis, de sacar lo que yo pensaba de la maternidad y lo que empezaba a sufrir, y ahí se quedó en un proyecto por escrito que incluso se publicó en la revista de Martha Debayle”.



¿De qué trata “Cartas de papá”?

Sergio contó que fue hasta ahora que decidió incursionar en una nueva plataforma, YouTube, con el programa “Cartas de papá”. “Son charlas a empresarios, a deportistas, a figuras en general, pero solamente hablando del ser papá y también incluso mujeres que nos pueden narrar cómo es la relación con el papá de sus hijos o bien, con su propio padre”.

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¿Cuándo se estrena?

Como mencionamos anteriormente, “Cartas de papá” se estrena este martes 13 de junio con el señor Benjamín Salinas a las 20 horas en el canal de YouTube de Sergio Sepúlveda. “Sentar al empresario a solo hablar de sus hijos y de su paternidad, la verdad me sentí muy privilegiado”, agregó.

“Cuando escribí la primera carta la retroalimentación más importante fue de las mamás, de las mujeres, no tanto de los papás y lo que decían era que ojalá sus esposos o los padres de sus hijos o incluso sus propios papás expresaran lo que sienten porque es muy importante no solamente el cariño de la mami que siempre estará en el primer lugar de importancia de una familia, pero el papá también está ahí y también tiene que ser escuchado y también nos tenemos que animar a hablar”, sentenció.

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¿A quiénes ha entrevistado?

Al preguntarle sobre las personalidades a las que ha entrevistado, Sergio Sepúlveda dijo que a Germán Ortega, Facundo, Patricio Borghetti, Aarón Acosta, entre otros, pues están buscando personalidades de diferentes ámbitos. Por último, señaló que el programa será cada 15 días y hasta el momento tienen armadas 8 entrevistas.