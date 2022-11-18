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FOTOS | ¡¿Qué?! Shakira durmió en casa de un conductor mexicano.

Se dio a conocer que Shakira durmió en la casa de un famoso conductor y comediante mexicano. ¿Poooor? Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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