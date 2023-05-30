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FOTOS | ¿Se filtra la segunda parte de la canción de Shakira con Bizarrap?

Desde hace un par de semanas se viene rumorando que saldrá Shakira 2.0 junto a BZRP y los artistas subieron una foto juntos. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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