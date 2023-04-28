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FOTOS | Este es el apodo que las amigas de Clara Chía le pusieron a Shakira.

El periodista español Roberto Antolín, dio a conocer en su programa de radio el apodo con el que las amigas de Clara Chía llaman a Shakira. Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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