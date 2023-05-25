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FOTOS | ¿Shakira perdió un bebé? ¡Esta teoría se hizo viral gracias a 'Acróstico'!

Una teoría sobre la pérdida de un bebé circula alrededor de Shakira después de analizar ‘Acróstico’. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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