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FOTOS | Shakira recordó a Piqué y a Clara Chía la noche de los VMAs y demostró que sabe mover muy bien los cuchillos

La colombiana se llevó la noche de una entrega musical y el mundo se rindió ante ella. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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