FOTOS | Shakira rompe última relación laboral que tenía con Piqué.

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La influencer reveló que padeció un accidente mientras se encontraba bañando a una de las vacas de La Granja VIP
Niurka reveló a María Karunna y Mónica Escobedo el nombre del Granjero al que piensa nominar debido a una acción que él cometió en contra de ella.
El equinoccio de otoño está a nada de ocurrir, por eso es necesario estar listos con un ritual que servirá de manera positiva. Estos son los pasos a seguir.
Descubre cpomo puedes evitar la caída de cabello utilizando remedios naturales con romero, que además le dará un brillo y fortaleza especial a tu melena
El presupuesto semanal bajó de un momento a otro por una enorme falta que cometió Kunno al ser Peón durante esta semana.
Estos modelos sin duda alguna le añadirán color y textura a cualquier espacio dentro de tu casa.
Los signos del zodiaco vislumbran buenas cosas para estos 3 grupos de personas que realmente sufrieron en años recientes. Esto dice el horóscopo.
Los sistemas de almacenamiento independientes y modulares ganan protagonismo en los dormitorios frente a las camas canapé. Así puedes encontrar más orden, flexibilidad y una estética más ligera.
Es oficial, un Granjero se suma a la Tabla de Nominación en La Granja VIP y se encontrará en riesgo de abandonar la competencia de forma definitiva.
El Capataz no está para nada conforme con el trabajo de Kevyn Contreras “Bicolor” dentro de La Granja VIP
Enterrar una parte del tallo durante el trasplante de una planta de jitomates permite formar raíces adicionales. Conoce la técnica sencilla que puede conseguir ejemplares más vigorosos.
Una sencilla mezcla casera puede ayudarte a eliminar la suciedad acumulada en los azulejos del baño y dejarlos limpios sin recurrir a productos costosos.
“La Vikinga” no confía en Mercadante y lo trata de mentiroso, fingiendo ser buena persona dentro de la granja
Cada temporada del año tiene sus tópicos o tendencias, por ello se recomiendan estas uñas acrílicas para ocutbre de 2026. Elige las que más te gusten.
La influencer fue nominada por El Legado que dejó Abigail Pak “La Coreañera"; ¿puede participar de la Salvación?
Los Granjeros pasaron una tarde en el exterior de La Granja VIP con un delicioso día de campo organizado por los Peones de la semana.
Mira el programa completo de Ventaneando hoy, 17 de septiembre de 2026, y no te pierdas lo mejor del mundo del espectáculo.
Melissa Robles de Matisse se dirige a las cámaras de Ventaneando para hablar sobre su embarazo y relación con Pablo Preciado.