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FOTOS | Medios internacionales aseguran que Shakira bateó a Tom Cruise... ¡¿Qué?!

Hace unas semanas se le vio a Shakira y Tom Cruise juntos... Pero ahora medios internacionales indican que la colombiana ya lo bateó. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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