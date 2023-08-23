¿Cuáles signos tendrán problemas de salud en septiembre?

Agosto está por terminar y septiembre se encuentra a la vuelta de la esquina; sin embargo, esas no son buenas noticias para algunos signos del horóscopo chino, ya que el cambio de estación provocará que tres de ellos tengan problemas de salud.

El horóscopo chino es uno de los más acertados en cuanto a predicciones se refiere y está compuesto por 12 animales: rata, buey, tigre, conejo, dragón, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

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Cada uno de estos signos posee una personalidad diferente, gracias a los cinco elementos chinos que los rigen. Sin embargo, algunos de ellos verán comprometida su salud durante el noveno mes del 2023.

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¿Qué signos tendrán mala salud en septiembre?

De acuerdo con la astrología oriental, también conocida como el horóscopo chino, serán tres los signos que deberán poner mayor atención a su salud durante el mes de septiembre, pues podrían presentar complicaciones que afectarían su vida laboral o escolar.

Gallo

Posee un espíritu rebelde e indómito, por ello necesita independencia y libertad. Tiene una energía y fuerza incomparable; para el Gallo no hay obstáculo que lo detenga cuando se propone algo.

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Actuar impulsivamente podría traerle consecuencias de salud, es por eso que deberá seguir su intuición y conocer sus límites, para así saber hasta dónde puede llegar. Este signo podría sufrir algún accidente de gravedad, que incluso lo llevará al hospital.

Cerdo

Este signo tiene una gran actitud, que le permitirá resolver situaciones complicadas; sin embargo, durante septiembre presentará problemas de salud inesperados. Afortunadamente saldrá adelante.

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El signo del Cerdo encontrará algunos problemas a la hora de lograr sus metas, pero su resistencia, tenacidad y fuerza de voluntad, le ayudarán a seguir adelante hasta alcanzarlas. Este animal atravesará problemas en el amor y es probable que la relación llegue a su fin.

Dragón

Este signo tendrá un cierre del 2023 bastante positivo, pero también deberá poner mucho ojo a su cuidado personal, pues podría tener complicaciones de salud durante el mes de septiembre, que podrían causarle serias afectaciones económicas.

Es probable que el signo del Dragón pierda los ahorros que hasta ahora había logrado juntar. Aunque no todo es malo para este animal mitológico, pues solo será una mala racha y después vendrán cosas mejores, sobre todo en el terreno amoroso.