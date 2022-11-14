Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Thalía no llamó patética, ni dramática a Shakira, ¡qué alivio!
La agencia de la cantante negó todo lo que se dice de ella en redes sociales.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.