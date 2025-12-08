Rosalía paraliza Brasil… pero no por su música: Huye de entrevista y fans enloquecen por el cómico motivo

Durante una entrevista en Río de Janeiro, para promocionar “LUX”, Rosalía vivió un momento que nadie se esperaba y que quedó grabado. Rosalía salió corriendo de una cucaracha en plena entrevista frente al Cristo Redentor. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el momento ocurrió en las ultimas hora, acumulando en pocas horas miles de reproducciones gracias a la genuina y divertida reacción de la cantante.

“¡Un bicho!”: La reacción que hizo reír al mundo

Rosalía se encontraba respondiendo algunas preguntas a una periodista local, cuando, de manera inesperada, interrumpió la conversación al ver a una cucaracha acercarse. Entre risas y nerviosismo, levantó los pies soltando un grito: “¡Un bicho!”, poniéndose de pie para alejarse rápidamente. El sobre salto de la cantante provocó la risa de la reportera y del equipo que la acompañaba. Entre risas, la cantante insistió:

“¡No, qué miedo, qué miedo!”.

VSF A ROSALÍA SAINDO NO MEIO DA ENTREVISTA COM MEDO DA BARATA KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/896r16W534 — ؘ (@dorlerme) December 8, 2025

Poco después, Rosalía se disculpó por la cómica escena, explicando que su fobia a los insectos es real, confesión que ha sido ampliamente celebrada por sus millones de seguidores.

El lado más natural de Rosalía

Bastaron solo un par de horas para que el clip obtuviera fama mundial, logrando darle una gran promoción a “LUX” el esperado cuarto disco de la cantante, el cual ya figura como uno de los más escuchados dentro de plataformas digitales especializadas.

Rosalía confirma su regreso a México con LUX Tour 2026

Tras lo ocurrido, la cantante continuó con su agenda y confirmó que regresará a México en agosto del 2026, teniendo como posibles escenarios a Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Se espera que la preventa para estos conciertos sea el próximo 10 de diciembre para clientes Banamex y para el público en general un día después.