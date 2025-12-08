Estos son los regalos que nunca debes dar en Navidad, según el Feng Shui

Siempre por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es usual que los usuarios quieran conocer todo lo relacionado al Feng Shui; esto se debe a que son un conjunto de cambios que podemos hacer en nuestra casa o trabajo, permitiendo que haya un buen equilibrio energético y pueda llegar la abundancia a nosotros.

Lo que pocos saben es que dichas modificaciones pueden ser aplicadas al momento de dar los regalos a nuestra familia. Es así que te detallaremos qué obsequios debes evitar en las fiestas navideñas. Toma nota de todo al respecto.

¿Qué no se puede regalar según el feng shui?

Según la cuenta de TikTok, Shakti Nanda, explica que hay regalos que no debemos proporcionar en Navidad; esto se debe a que en el Feng Shui tienen una connotación negativa que en muchas ocasiones dejamos pasar. Esto debes evitar:

Relojes: Pones un tiempo límite a la persona, en especial si se trata de una relación.

Los cuchillos: Corta relaciones.

Los espejos: Reflejan la mala energía.

Pañuelos: Le deseas la tristeza a alguien.

Billetera: Al estar vacía, atraes la carencia.

Plantas con espinas: Simbolizan conflictos

Zapatos: Haces que esa persona se vaya.

Aunque no lo parezcan, suelen ser artículos que energéticamente envían un mensaje negativo, ya sea de escasez, tristeza, malas energías o tiempo límite para alguien. Por esas razones, al pensar en algún tipo de presente, procura optar por otras opciones más amigables.

¿Qué es bueno regalar según el feng Shui?

Hoy es tu día de suerte, puesto que te daremos otras alternativas por las que puedes optar energéticamente, buenos regalos que suelen tener un simbolismo positivo. Considera las siguientes opciones para Navidad que otorga la cuenta de TikTok Feng Shui por Liena:

Vela aromática: el fuego genera éxito y prosperidad.

Cuarzos: absorben la energía.

Plantas sin espinas: generan energía y armonía.

Ahora ya tienes otras opciones que puedes optar, complementando los obsequios que vas a dar, ya que son artículos con los cuales les deseas lo mejor a tu familia.