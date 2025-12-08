Los MEJORES MOMENTOS de Kim Shantal en La Granja VIP: del “es horrible estarte escuchando” a cuando desató el CAOS en La Asamblea

Con paso firme, Kim Shantal se ha destacado como una de las granjeras más aguerridas, sin pelos en la lengua y polémicas de La Granja VIP. En cada uno de sus enfrentamientos de La Asamblea nos dejó boquiabiertos y ha formado uno de los equipos más sólidos dentro del reality show. Te dejamos a continuación algunos de sus mejores momentos.

7 de los mejores momentos de Kim Shantal en La Granja VIP

1. Cuando desató el caos en La Asamblea de la semana 2

Uno de los primeros momentos explosivos que se vivieron en La Asamblea de La Granja VIP ocurrió gracias a Kim Shantal. Ella comenzó a reclamarle a Eleazar Gómez por nominar a Sandra Itzel aunque previamente había prometido que no lo haría.

Luego, fue a contarle a Fabiola Campomanes que Eleazar había estado conspirando para nominarla con el argumento de que no tenía fandom. A partir de ahí, se desataron tres peleas simultáneas en el reality.

2. Cuando explotó contra Eleazar Gómez en la semana 4

@lagranjavipmx ‘Deja tu victimismo a un lado’. 😱 #KimShantal es directa y le dice a #EleazarGómez frente a frente sus motivos para nominarlo. 🫨 📺 #LaGranjaVIP EN VIVO AHORA 🐓 Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO. Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO. 🌾 Transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP

Parecía que Kim Shantal dejaría de nominar a Eleazar Gómez al verlo regresar una o dos veces de la eliminación, pero no fue así. Y no solo eso, sino que convirtió su turno en La Asamblea en todo un evento. En la semana 4 del reality, le reclamó al actor por dejar sus uñas de los pies tiradas, por comer con la boca abierta y por hablar a sus espaldas.

3. Su pelea con Manola Díez

Kim Shantal y Manola Díez fueron de cero a 100 en un pleito que comenzó con una dinámica aparentemente inofensiva. Tuvieron que intervenir granjeros como Kike Mayagoitia y, al final, ¡hasta Alfredo Adame terminó embarrado en los dimes y diretes!

4. Kim Shantal celebró su cumpleaños con queso Oaxaca en La Granja VIP

La creadora de contenido fue una de las granjeras a las que les tocó celebrar su cumpleaños dentro del reality show. El festejo se realizó en distintos momentos, pero el primero destacó porque Kim le dio la mordida a un queso Oaxaca en lugar de un pastel.

5. Cuando logró cargar a una gallina

Desde antes de entrar a La Granja VIP, Kim Shantal fue muy clara en la fobia a las aves que padece. Sin embargo, al comienzo de la semana 7 tuvo que cumplir un reto que ella misma se impuso si lograba regresar de la eliminación: con ayuda del Tío Pepe y los otros granjeros, cargó a una gallina.

6. Orquestó un plan maestro para nominar a Sergio Mayer Mori

En la semana 7, el "Team Cacaraqueo" llevó a cabo un plan que fue idea de Kike Mayagoitia, el cual tenía por objetivo dejar nominado a Sergio Mayer Mori hasta La Traición. El papel más importante de este plan tal vez recayó en Kim Shantal, pues ella ganó La Salvación y decidió por su cuenta exactamente qué haría con el beneficio.

7. Enfrentó a Alfredo Adame y Eleazar Gómez en La Asamblea de la semana 8

Una vez más, Kim Shantal y Eleazar Gómez se enfrentaron en una Asamblea, ¿quién dirías que se enojó más en esta ocasión? Durante la semana 8, también Alfredo Adame explotó contra Kim pero ella logró mantener la compostura.