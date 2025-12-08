Lalo Manzano habla por primera vez sobre la muerte de su padre Eduardo Manzano

Hasta el momento, la muerte del comediante Eduardo Manzano fue un golpe para el público, puesto que se trató de una auténtica leyenda dentro de la televisión mexicana, quien con su actuación y carisma había logrado obtener el amor y cariño del público de todas las edades.

Después de unos días de su fallecimiento, su hijo, Lalo Manzano, regresa a las redes sociales para hablar por primera vez sobre lo ocurrido. A continuación te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué comentó Lalo Manzano sobre su padre?

Lalo Manzano, el hijo de Eduardo Manzano, tras la muerte de su padre, nuevamente reaparece en su cuenta de Instagram al subir un video el 5 de diciembre, donde envía un mensaje a sus seguidores para agradecerles todas las muestras de afecto y cariño para él y su familia.

Acciones que claramente demostraban el gran afecto y respeto que la gente sentía por el querido comediante e integrante de ‘Los Polivoces’. El contenido subido por Lalo lo titula con el texto de “Agradecimiento de corazón”, un gran gesto considerando que la familia del comediante está pasando un momento difícil de duelo.

Lalo Manzano recientemente, en su cuenta de Instagram, subió una foto con su padre donde se les ve juntos, donde detalla que en algún momento el dolor de su pérdida va a bajar, resaltando su gran amor hacia él y deseando que ese dolor pueda aminorar; mientras tanto, va a sobrellevar su tristeza.

¿Qué le pasó a Eduardo Manzano?

Al día de hoy, la muerte de Eduardo Manzano ha sido un golpe muy fuerte para el público, puesto que se trata de un actor que dejó una huella imborrable en el mundo de la comedia en la televisión mexicana, dejando huella en generaciones de diversas edades por su incomparable humor.

Aunque falleció el 4 de diciembre del 2025, formalmente la noticia se dio a conocer al día siguiente. Ante el Milenio, se declaró que su fallecimiento a los 87 años fue por un paro respiratorio mientras se encontraba dormido, información que fue proporcionada por uno de sus hijos.