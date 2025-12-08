La Granja VIP: Revive los mejores momentos de Alfredo Adame

La Granja VIP tendrá su gran final este domingo 21 de diciembre de 2025, sin embargo, el reality más visto de todo México fue un éxito debido al gran elenco que tuvo. Por otro lado, uno de los participantes da y al parecer seguirá dando mucho de qué hablar, es Alfredo Adame, el conductor es rating puro en el sitio que lo coloquen.

¿Cuáles han sido los mejores momentos de Alfredo Adame en La Granja VIP?

Alfredo Adame no sólo es un imán de problemas, el actor ha tenido momentos tiernos y agradables, por ejemplo, uno de ellos lo protagonizó cuando lució un traje con estampados de patitos de hule en una Noche de Eliminación. El exconductor dijo que los televidentes podrían conseguir el suyo en menos de mil pesos mexicanos.

Dentro de la Granja VIP , Adame hizo un tipo de espectáculo, el cual fue llamado El Show de Freddy, y este se fue convirtiendo en una tradición del reality show, el cual se llevaba a cabo los sábados.

¿Cuáles fueron las peleas de Alfredo Adame en La Granja VIP 2025?

Alfredo Adame es de esos personajes que se adapta a culturizar reto, pero La Granja VIP ha sacado algunas cualidades que pocos conocían. La más reciente se dio cuando el pasado domingo 7 de diciembre Eleazar Gómez tuvo una discusión bastante acalorada con Alberto del Río, el Patrón. Tras este conflicto, el exconductor de 67 años, le dijo al actor que debería calmarse y ser más frío, esto con el objetivo de que su joven aliado no fuera a ser expulsado.

Una de las polémicas que tuvo el actor en este reality show de TV Azteca, fue cuando discutió de manera fuerte con La Bea. Este suceso se dio el 18 de noviembre del presente año en una Gala en vivo. Ese día los dos participantes tenían que enfrentarse con con sinceridad ya que la actividad llevaba como nombre “Decirse verdades y darse pastelazo”.

La Bea acusó a Adame no hacer absolutamente nada, y bajo las reglas le soltó el pastel en el rostro; dicho acto hizo enfurecer al conductor quien reaccionó de inmediato y no sólo devolvió los pastelazos, para algunos lo habría hecho de una forma agresiva, tanto así que, la comediante habría terminado con el pelo enredado y muy afectada

Otro de los conflictos que tuvo el actor y que dio mucho de qué hablar fue cuando discutió con Lola Cortés, en una Asamblea de la Nominación. La pelea comenzó cuando la cantante tomó la palabra para expresar su postura frente a todos, y con varias frases del tema de “Ese hombre” de Rocío Jurado, la jueza de la Academia dijo: “Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso”.

Las cosas no se quedaron ahí, Alfredo respondió a Lola y le preguntó: “Qué crees que esté pensando la mujer de 1.60 de estatura que sufrió violencia”, y añadió: “Me vienes a decir eso a mí, que eres una ridícula, eres cursi, eres una ignorante”, entre otras palabras más fuertes.

