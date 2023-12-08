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FOTOS | María José Suárez, esposa de Barcelata, sacó 'los prohibidos'

María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, nos visitó esta semana en el foro y sacó ‘los prohibidos’ con El Capi. ¡Checa sus mejores datos!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | María José Suárez
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