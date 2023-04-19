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FOTOS | Sugey Ábrego quiere ocupar el lugar de Lyn May o Wanda Seux.

¡La actriz Sugey Ábrego arrancó con una nueva obra de teatro donde presentará desnudos que para ella significarían una entrada al mundo de las vedettes!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Sugey Ábrego
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