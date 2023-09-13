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FOTOS | Tinu X Emi, hijos de Alejandro Fernández debutan en la música

Los hijos menores de Alejandro Fernández, Valentina y Emiliano, se estrenan en la música pop con su primer sencillo titulado ‘Deja Vú',

Por: Carolina Loaiza

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