¡Alto a la violencia escolar! La abuela de Jeremy pide justicia para su nieto apuñalado afuera de una secundaria
Este es el desgarrador testimonio de la abuela de Jeremy, el estudiante de quince años que fue apuñalado afuera de una secundaria. Al momento se sabe que Jeremy se encuentra grave en el hospital y sus familiares piden justicia y un castigo ejemplar que haga reflexionar al agresor. Sergio Sepúlveda explica todo el caso Con Peras y Manzanas.