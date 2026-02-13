inklusion logo Sitio accesible
¡Alto a la violencia escolar! La abuela de Jeremy pide justicia para su nieto apuñalado afuera de una secundaria

Al momento se sabe que Jeremy se encuentra grave en el hospital y sus familiares piden justicia y un castigo para el agresor que lo apuñaló afuera de una secundaria; Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.

Este es el desgarrador testimonio de la abuela de Jeremy, el estudiante de quince años que fue apuñalado afuera de una secundaria. Al momento se sabe que Jeremy se encuentra grave en el hospital y sus familiares piden justicia y un castigo ejemplar que haga reflexionar al agresor. Sergio Sepúlveda explica todo el caso Con Peras y Manzanas.

