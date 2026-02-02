¿Apestoso? ¡Adame le contesta a Carlos Trejo y la tensión sube de nivel previo a su pelea de box!
Luego de las polémicas declaraciones de Carlos Trejo sobre la pelea que tendrá contra Alfredo Adame en Monterrey, el ‘Golden Boy’ le contestó al ‘Cazafantasmas’.
Luego de las polémicas declaraciones de Carlos Trejo sobre la pelea que tendrá contra Alfredo Adame en Monterrey, el ‘Golden Boy’ le contestó al ‘Cazafantasmas’ y, además de no bajarlo de ‘apestoso’, habló de la condición que puso para subirse al ring.