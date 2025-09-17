inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Adela Micha se pronunció sobre sus virales y polémicas entrevistas a Florinda Meza y Christian Nodal

Tras la entrevista que Adela Micha le hizo a Florinda Meza, la periodista elogió su inteligencia y habló de las declaraciones que le hizo Christian Nodal.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Tras la entrevista que Adela Micha le hizo a Florinda Meza, la periodista elogió la inteligencia de la actriz que fuera pareja sentimental de ‘Chespirito’ y también fue cuestionada por las declaraciones que le hizo Christian Nodal durante su entrevista.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×