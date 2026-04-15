"¡Si quieren ser famosos, que hagan tonterías en redes sociales... aquí pónganse cocinar!”, Adrián Herrera lanza un ‘dardo’ a los que hacen casting para MasterChef 24/7
MasterChef 24/7 será espectacular y así lo hicieron patente Poncho Cadena y Adrián Herrera, quien lanzó un contundente mensaje a quienes están haciendo casting.
MasterChef 24/7 será todo un fenómeno y así lo hicieron patente Poncho Cadena y Adrián Herrera, quien fiel a su estilo, lanzó un contundente mensaje sin filtro a quienes están haciendo casting para participar en la cocina más famosa de México.