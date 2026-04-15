uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡Si quieren ser famosos, que hagan tonterías en redes sociales... aquí pónganse cocinar!”, Adrián Herrera lanza un ‘dardo’ a los que hacen casting para MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 será espectacular y así lo hicieron patente Poncho Cadena y Adrián Herrera, quien lanzó un contundente mensaje a quienes están haciendo casting.

MasterChef 24/7 será todo un fenómeno y así lo hicieron patente Poncho Cadena y Adrián Herrera, quien fiel a su estilo, lanzó un contundente mensaje sin filtro a quienes están haciendo casting para participar en la cocina más famosa de México.

Tags relacionados
MasterChef

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo