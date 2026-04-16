¡La defienden! Los Aguilar alzan la voz por Ángela tras la polémica del nuevo video de Nodal y la modelo
Tras el escándalo por el video “Un vals” de Nodal, la familia de Ángela Aguilar aseguró que la cantante no ha tenido ningún contacto con la modelo del material.
Ángela Aguilar reaccionó al escándalo por el video “Un vals” de Nodal y fue la familia de la cantante quien, a través de un comunicado, aseguró que Ángela no ha tenido ningún contacto con la modelo que aparece en el video. Aquí todos los detalles del comunicado completo.