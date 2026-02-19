¡No la pasó bien! Alberto Estrella relata cómo vivió Sylvia Pasquel los días previos al aniversario luctuoso de Silvia Pinal

Alberto Estrella, quien comparte créditos con Sylvia Pasquel en La Profesora, reveló que la primera actriz la pasó mal a finales del 2025 a días de recordar el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal por la información que circuló en redes sociales su familia. Entre otras cosas, agradeció al público por el apoyo que les han brindado en la puesta en escena.