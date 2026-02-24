¡Insólito! Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque

En la década de los noventa, Alejandra Ávalos era considerada una de las mujeres más sensuales de la televisión mexicana; su belleza y talento la convirtieron en una de las figuras más solicitadas para presentaciones en palenques y eventos privados, sin imaginar que esa popularidad la pondría en riesgo. Y es que, tras cumplir con una fecha en un palenque, la cantante se enteró que había sido rifada por unos empresarios. ¿Seguirán existiendo estas prácticas? ¿Alejandra Ávalos posaría sin ropa a sus 57 años? Checa todo lo que reveló Alejandra Ávalos.