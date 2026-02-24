¡Insólito! Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque
Alejandra Ávalos reveló que, tras cumplir con una fecha en un palenque, la cantante se enteró que había sido ‘rifada’ por unos empresarios. Checa todo lo que reveló.
En la década de los noventa, Alejandra Ávalos era considerada una de las mujeres más sensuales de la televisión mexicana; su belleza y talento la convirtieron en una de las figuras más solicitadas para presentaciones en palenques y eventos privados, sin imaginar que esa popularidad la pondría en riesgo. Y es que, tras cumplir con una fecha en un palenque, la cantante se enteró que había sido rifada por unos empresarios. ¿Seguirán existiendo estas prácticas? ¿Alejandra Ávalos posaría sin ropa a sus 57 años? Checa todo lo que reveló Alejandra Ávalos.