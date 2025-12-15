¡Abrirán un museo dedicado a Vicente Fernández! Así lo reveló Alejandro Fernández

A cuatro años del fallecimiento de Vicente Fernández, su familia lo recordó en el rancho de Los Tres Potrillos. Vicente Fernández Jr. y Alejandro Fernández abrieron su corazón y compartieron cómo viven su duelo. Además, ‘El Potrillo’ reveló que inaugurarán un museo que recorrerá la trayectoria de ‘El Charro de Huentitán’.