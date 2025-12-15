El ‘cacaraqueo’ pide votos, Adame y ‘El Patrón’ rompen en llanto y más. ¡Revive lo más destacado de La Granja VIP!
Kim pide apoyo para el ‘cacaraqueo’ y Alfredo Adame rompe en llanto tras recibir la visita de una persona muy importante para él. Revive lo más destacado de La Granja VIP.
Kim pide apoyo para el ‘cacaraqueo’ y Alfredo Adame rompe en llanto tras recibir la visita de una persona muy importante para él. ¡Ojo al fuerte desahogo de ‘El Patrón’! Revive lo más destacado de La Granja VIP del 14 de diciembre 2025.