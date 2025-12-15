¡Sin miedo al éxito! ¿Cómo hacer para evitar pensamientos agotadores? La psicóloga Adriana González nos orientó sobre la anticipación negativa
¿Te ha pasado que la mente empieza a inventar tragedias que no existen o pensamientos agotadores? La psicóloga Adriana González nos orientó sobre cómo hacer para no crear escenarios catastróficos y dejar de caer en la anticipación negativa. ¡Toma nota y comparte!