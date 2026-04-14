Alejandro Speitzer rompe en llanto tras la última función en CDMX de Cruise
Alejandro Speitzer se quebró en redes sociales tras ofrecer la última función en la CDMX de Crusie, la puesta en escena que aborda la crisis del VIH en la década de los 80.
Alejandro Speitzer se quebró en redes sociales tras ofrecer la última función en la CDMX de Crusie, la puesta en escena que aborda la crisis del VIH en la década de los 80. Entre otras cosas, reveló que la obra se convirtió en terapia emocional y explicó que en el teatro encontró una forma de sanación y conexión emocional.