¡El ‘para siempre’ sí existe! Alex y Chela Lora podrían sorprender a sus fans con un gran gesto de amor

Mientras muchos matrimonios se rompen, Alex Lora y su esposa Chela, celebran 46 años de casados. Pero no sólo eso, durante los festejos del 58 aniversario de El Tri, Alex Lora no descarta una renovación de votos durante un show. Por otro lado, el rockero mexicano recordó a Felipe Staiti, el fallecido guitarrista de Los Enanitos Verdes.