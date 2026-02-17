“Siempre le agradezco a mi abuelo”, Alex Fernández mezclará su voz con Vicente Fernández para un tema inédito
En el que hubiera sido el cumpleaños 86 de Vicente Fernández, Alex Fernández revela que siguen los planes de mezclar la voz junto a la de su abuelo para un tema inédito.
Para Alex Fernández, su ‘tata’ lo es todo, un hombre que vio su talento vocal antes de que él mismo lo descubriera. Y en el que hubiera sido el cumpleaños 86 de Vicente Fernández, Alex revela que siguen los planes de mezclar la voz junto a la de su abuelo para un tema inédito.