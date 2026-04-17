¡Exclusiva! Alexis Ayala comparte cuál es su estado de salud tras cita con el cardiólogo
Alexis Ayala, quien sufrió hace ocho años un infarto, compartió en exclusiva cuál es su estado de salud tras su reciente visita al cardiólogo y subrayó la importancia del ejercicio.
Alexis Ayala, quien sufrió hace ocho años un infarto, compartió en exclusiva cuál es su estado de salud tras su reciente visita al cardiólogo. Por otra parte, subrayó la importancia del ejercicio en su rutina y aseguró que sigue al pie de la letra el tratamiento que los especialistas le indicaron.