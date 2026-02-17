inklusion logo Sitio accesible
"¡No tiene talento, no tiene oficio!”, Alfredo Adame arremete contra Karely Ruiz

Alfredo Adame no deja de ‘calentar’ los ánimos y se pronunció sobre la pelea de Marcela Mistral y Karley Ruiz, a quien no bajó de ‘poco talentosa’. ¡Checa lo que dijo sin filtros!

Videos
Venga La Alegría

Luego de aplaudir y reconocer el impulso que Salma Hayek le ha dado al cine mexicano, Alfredo Adame no deja de ‘calentar’ los ánimos y se pronunció sobre la pelea de Marcela Mistral y Karley Ruiz, a quien no bajó de poco talentosa. Aquí todo lo que el ‘Golden Boy’ declaró sin filtros.

