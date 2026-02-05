“Demasiado esquizofrénico”, Alfredo Adame habla fuerte del polémico video de Imelda Tuñón

La mediática pelea entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, ha sacudido al mundo del espectáculo y, luego de ventilarse el video donde Imelda se autolesiona, Alfredo Adame no dudó en compartir su opinión. Entre elogios, el ‘Golden Boy’ dejó entrever a quién defiende y apoya en la polémica que está en boca de todos.